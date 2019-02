Claude Croes stapt in huwelijksbootje Peter Lanssens Joyce Mesdag

17 februari 2019

19u49 0 Deerlijk Claude Croes (45), CD&V-burgemeester van Deerlijk, stapt in het huwelijksbootje. Hij deed zijn aanzoek zondagmiddag bij hem thuis. Waar hij zijn vriendin en ondertussen verloofde Evelyne Baert (43) verraste met een handtas van de hand van de zussen Yanne, Mira en Lize Feryn. “Ik liet in de handtas ‘liefje, wil jij met mij trouwen?’ graveren. Evelyne zei meteen ja”, straalt Claude Croes.

Evelyne Baert werkt in buitengewoon onderwijs De Kim & De Sam, onder meer als busbegeleidster. Ze is de dochter van ereburger Dirk Baert, die in 1971 als wielrenner de wereldtitel in de achtervolging haalde. “Ik bracht Dirk een bezoek als burgemeester omdat hij met zijn gezondheid sukkelt, al is hij nu wel aan de beterhand”, zegt Claude Croes. “Zijn dochter Evelyne, die in een vorig leven zelf nog profwielrenster geweest is, stuurde me nadien enkele sms’jes om me te bedanken. Er volgden uiteindelijk nog heel veel sms’jes”, lacht Claude.

December 2017

Het koppel is sinds december 2017 samen. “Ze steunt mij in alles wat ik doe”, vervolgt Claude. “De campagne voor de gemeenteraads- en de provincieraadsverkiezingen was geen enkel probleem voor haar, ze ging overal met mij mee. Wanneer we trouwen, weten we nog niet, een datum volgt later”, aldus Claude Croes, papa van dochters Stiene (15) en Raphaëlle (4). Ook Evelyne heeft twee kinderen: Paulien (19) en Karsten (16).