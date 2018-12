Claude Croes en Jan Seynhaeve leggen voor vierde keer de eed af Ze visten voor ons de foto van hun eerste keer uit hun archief Joyce Mesdag

21 december 2018

De politici die vanaf januari (opnieuw) burgemeester worden, leggen dezer dagen een voor een hun eed af bij de gouverneur. Vandaag was het de beurt aan Claude Croes, die al burgemeester van Deerlijk is sinds 2004 en dat vanaf januari opnieuw wordt voor de komende zes jaar. Hij is naast Jan Seynhaeve van Wevelgem, die ook al burgemeester is sinds 2004, bij de langst meedraaiende burgervaders. Speciaal voor ons snorden ze allebei de foto op van hun eedaflegging in 2004. Burgervaderkampioen is echter Dirk Walraet, die al 30 jaar burgemeester is van Spiere-Helkijn. Hij moet nog langsgaan bij de gouverneur om zijn eed af te leggen.