Chauffeur die met dubbele tong spreekt 'niet dronken'

Wankel op de benen, ondersteuning nodig, sprekend met een dubbele tong maar toch niet dronken? Dat was alvast hetgeen de advocaat van Roger D. de Kortrijkse politierechter wou doen geloven. De man, die werkt als vrachtwagenchauffeur, stond terecht omdat hij op 19 november 2016 op het kruispunt van de Guido Gezellelaan en de Sint-Amandusstraat in Deerlijk met zijn wagen uit de bocht was gegaan en tegen een ander voertuig terecht was gekomen. Dertig meter verder kwam hij tot stilstand en stapte hij lazarus uit de wagen. Voor Roger D. was het al de vierde keer dat hij zich voor dronkenschap voor de politierechter moest verantwoorden. De politierechter veroordeelde de man wel degelijk voor dronken sturen en gaf hem 45 dagen rijverbod en een boete van 1.200 euro. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal Roger D. moeten slagen voor een medisch en psychologisch onderzoek. (LSI)