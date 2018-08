CD&V-lijst compleet 23 augustus 2018

Met de 39-jarige Katrien Vandenbogaerde op plaats 17 is de lijst van de huidige meerderheidspartij CD&V voor de komende gemeenteraadsverkiezingen compleet. Katrien is gehuwd met Andrew Cotton en mama van drie kinderen: Casper, Lobke en Tess. Samen met haar man runt ze bloemenzaak Vandenbogaerde aan de Vichtesteenweg op de wijk Belgiek. Katrien is actief in het oudercomité van basisschool Belgiek en is sinds een tweetal jaar OCMW-raadslid voor de lokale CD&V. (DRD)