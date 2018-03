Camperzaak Vanomobil opent op Ter Donkt Imposante nieuwbouw heeft showroom op dak RIK DEVOS

20 maart 2018

02u30 0 Deerlijk In de industriezone Ter Donkt langs de autosnelweg E17 opende de camperzaak Vanomobil een nieuwbouw. "De uitbreiding was hoognodig", vertellen zaakvoerders Ignace Coudron en Véronique Vanhoo.

Met de verkoop van 600 nieuwe en 300 tweedehandsmobilhomes per jaar is Vanomobil een van de drie grootste camperzaken in Vlaanderen. Na drie decennia trekt de zaak weg uit de vertrouwde vestiging in de Kortrijkstraat in Wevelgem. "Dat doen we met pijn in het hart, maar we hebben geen keuze. Ondanks enkele uitbreidingen waren we veel te krap gehuisvest. Door het succes van de motorhomes in Vlaanderen zijn wij genoodzaakt om uit te breiden. Dat kon niet meer in Wevelgem. De enige oplossing was verhuizen naar een nieuwe vestiging."





Reuzenlift

De zoektocht naar een nieuwe locatie verliep niet van een leien dakje. Evolis in Kortrijk was een eerste optie, maar bleek dan toch niet haalbaar. Uiteindelijk lieten de zaakvoerders hun oog vallen op het industriepark Ter Donkt in Deerlijk, net naast de autosnelweg E17. "Onze nieuwe showroom is opgetrokken op een terrein van 15.000 vierkante meter. De toonzaal is 3.000 vierkante meter groot. We hebben ook een reuzenlift gebouwd, wat ons toelaat om enkele tientallen motorhomes op het dak van het gebouw tentoon te stellen. We winnen hierdoor ruimte voor onze werkplaats. Op een oppervlakte van 4.000 vierkante meter wordt de na-service (voor herstellingen en dergelijke, nvdr.) verzorgd. Onze 38 personeelsleden uit Wevelgem zijn allemaal mee verhuisd naar Deerlijk. Wij hebben nog verkooppunten in Tremelo en Hoogstraten."





Service

"De nieuwe infrastructuur zorgt ervoor dat wij onze klanten in ideale omstandigheden kunnen ontvangen. Service, klantgerichtheid en kwaliteit, blijven onze basiswaarden. Daarom hechten we zoveel belang aan dienst na verkoop, ondersteuning en opleiding van ons personeel. Wij hebben een heel heterogeen publiek: van jong tot minder jong, mensen die kiezen voor budgetvriendelijkheid of luxe. We verkopen 9 topmerken en ook op het vlak van verhuur hebben wij een assortiment voor elk wat wils." Ignace Coudron en zijn vrouw Véronqiue Vanhoo namen Vanomobil in 1997 over van (schoon-)vader Roger Vanhoo, die het bedrijf in 1989 uit de grond stampte in Wevelgem. "Dat mijn schoonvader deze realisatie nog mag meemaken op zijn 95ste. Ik weet zeker dat hij een bijzonder fier stichter is", rondt Ignace Coudron af.