Burgemeester Claude Croes trekt lijst CD&V 12 juli 2018

02u43 1

Uittredend burgemeester Claude Croes is opnieuw lijsttrekker van CD&V Deerlijk, dat met 11 op de 21 zetels de volstrekte meerderheid heeft. Huidig gemeenteraadslid Louis Haerinck is lijstduwer. CD&V maakte gisteren 20 van de 21 namen bekend. Alleen de 17de plaats ligt nog niet vast. Eerste schepen Ann Accou, altijd de grote stemmentrekker van de Beweging.net-geleding binnen de CD&V, is geen kandidaat meer. Ook OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken Kaat Olivier en de raadsleden Sabine Michels en Ingrid Deroubaix zijn er niet meer bij.





De gemiddelde leeftijd is 44 jaar en er zijn 10 kandidaten van het centrum, 4 van Sint-Lodewijk en de Molenhoek en 1 van de Statiewijk en de Belgiek." Na Claude Croes volgen de huidige schepenen Regine Rooryck, Carl De Donder en Jo Tijtgat. Ook 10 nieuwe gezichten op de lijst: Lies De Witte, Louis Vanderbeken, Greet Van Steenkiste, Alain Vanovertveldt, Viviane Devolder, Louis Adens, Marc Coppens, Joke Devoldere, Marianne Tydgat en Debby Verbrugge.





Of de CD&V nog de absolute meerderheid zal halen, is koffiedik kijken. (DRD)