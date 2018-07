Bulgaarse trucker rijdt zich vast op overweg 25 juli 2018

Afgelopen zondag vond een opmerkelijk incident plaats op de overweg ter hoogte van de Pladijsstraat in Deerlijk. Een Bulgaarse trucker reed zich vast op de overweg nadat hij rechtsomkeer wou maken. Agenten snelden ter plaatse om het incident op te lossen. Op een filmpje op Facebook wordt nogal verontwaardigd gereageerd op het optreden van de agenten. "Ze vragen de man zijn papieren terwijl hij nog altijd op de sporen staat", klinkt het. Bij de lokale politiezone klinkt het dat alles heel veilig is gebeurd. "Het hele incident was van een heel korte duur", zegt Kris Crepel van de politiezone Gavers. "We zijn ter plaatse gegaan, hebben hem even geverifieerd en hebben hem meteen opnieuw laten vertrekken. We staan ook in een directe lijn met Infrabel. Wat de mensen zien op de beelden is niet altijd wat er ook echt gebeurd is." (AHK)