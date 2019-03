Broer en zus schoppen agent bewusteloos en riskeren nu 18 maanden cel Alexander Haezebrouck

18 maart 2019

14u46 0 Deerlijk Een broer en een zus uit Anzegem en Zwevegem riskeren elk 18 maanden gevangenisstraf omdat ze op 1 juni 2017 een agent zwaar toetakelden. De 27-jarige zus greep de agent bij zijn vest waardoor ze op de grond belandden, waarop het duo de agent bewusteloos schopte.

De politie werd op 1 juni 2017 opgeroepen voor een ongeval tussen een fietser en een auto in de Kerkstraat in Deerlijk. Fietser David W. (37) uit Deerlijk, die door het ongeval gevallen was, stelde zich meteen agressief op en begon zijn aanrijder te slaan. De agenten slaagden erin om de fietser, die terugkwam van vrienden en daar drie halve liters bier had gedronken, te kalmeren. David W. leek de plaats van het ongeval te verlaten maar kwam kort daarna terug met een groepje vrienden, waaronder broer en zus Cynthia en Dwino D., en een Amerikaanse Stafford. David W. trapte de zijspiegel van de auto stuk waarop een agent op hem kwam toegelopen. Op dat moment greep Cynthia D. de agent bij zijn vest waardoor ze op de grond belandden. In de vechtpartij die volgde, sloeg de vrouw de agent verschillende keren. Ook haar broer Dwino D. mengde zich en sloeg en schopte de agent tegen het hoofd tot die het bewustzijn verloor.

Schadevergoeding van 8.500 euro

De agent liep een zware hersenschudding en een whiplash op en was in totaal vijf maanden arbeidsongeschikt. De man vraagt een schadevergoeding van zo’n 8.500 euro. “Ik wou David beschermen en die agent greep ook mij bij mijn keel”, zei Cynthia D. tegen de rechter. Haar broer stuurde zijn kat naar de rechtbank. David W. moest zich ook verantwoorden omdat hij op 1 juni 2017 dronken amok maakte in het centrum van Vichte. Daar bedreigde hij een frituuruitbater en ging met zijn vinger over zijn keel. Op 6 oktober 2017 brak hij de glazen toegangsdeur van het OCMW toen ze hem daar vertelden dat de uitkering van zijn leefloon geweigerd werd. Voor de slagen aan de agent riskeren Cynthia en Dwino D. elk 18 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 600 euro. David W. riskeert acht maanden gevangenisstraf en een geldboete van 450 euro. Vonnis op 1 april.