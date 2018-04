Brengt petitie paardenbeelden terug naar E17? 04 april 2018

Drie witte paardenbeelden, eind augustus 2017 door personeel van parketbedrijf Lamett weggenomen langs de E17 in Deerlijk, zijn naar de Oude Kwaremont 'gevlucht'. De beelden stonden langs de E17 als stunt voor Waregem Koerse, maar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen dreigde met een klacht omdat de beelden visueel vervuilend zouden zijn en chauffeurs zouden afleiden op de E17. "De paarden staan nu in een privétuin, waar wielerliefhebbers ze bewonderen", zegt Bruno Descamps. De zaakvoerder van Lamett is op www.facebook.com/Lamettpaardjes met de online petitie 'breng de paardjes terug' gestart. Indien 1.000 mensen liken, keren de beeldjes terug langs de E17. "Ik drijf de discussie niet op de spits, maar niemand snapt waarom onze paarden moesten verdwijnen. Want in een straal van 5 km langs de E17 worden tal van andere initiatieven wel toegelaten", aldus Descamps, die zo onder meer verwijst naar de naakte reus van vorkheftruckbedrijf H&M International even verderop. AWV verwijst onder meer naar een regel die stelt dat een bouwvrije zone van 30 meter breed aan de E17 gerespecteerd moet worden. De beelden verhuizen mogelijk naar het dak boven de laadkaaien van Lamett. Dat gebouw is zwart. Het contrast met de witte paarden zou mooi zijn. (LPS)