Bokkeslot houdt open kijkdagen in far west-stijl 18 mei 2018

De poort van de kinderboerderij Bokkeslot staat op zaterdag 19 en zondag 20 mei wagenwijd open. De jaarlijkse open kijkdagen worden dit jaar in een far west-kleedje gestoken.





De hoeve zal haar reputatie van doe-boerderij alle eer aan doen. Een greep uit het programma: bezoeken aan de open stallen, tweede kampioenschap kubb, garbage bags in the far west, Deefkes beenhamfestijn, brood bakken, een initiatie line dance en een kampioenschap eierwerpen. Info: 056/77.79.29. (DRD)