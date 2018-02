Boete voor Poolse brandstofdieven 01 februari 2018

Twee Polen kregen van de rechter een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een boete van ruim 200 euro voor de diefstal van 150 liter brandstof uit een vrachtwagen in Waregem. Slawomir G. (49) uit Waregem en Waldemar N. (46) uit Deerlijk werden eind november vorig jaar 's nachts betrapt in Waregem. Ze hielden zich op in de buurt van een vrachtwagen en gedroegen zich verdacht. In de koffer van hun Volkswagen Passat met Poolse nummerplaat vond de politie zes jerrycans, een trechter en een flexibele rubberen slang waarmee brandstof kan overgeheveld worden. Eén van hen gaf toe dat hij altijd op die manier brandstof stal, zijn kompaan gaf een warrige uitleg. Hun voertuig werd in beslag genomen. De rechter gaf de wagen terug aan de vader van Waldemar N. (VHS/LSI)