Boete en rijverbod na knal tegen geparkeerde wagen met ruim 2 promille

13 december 2018

Een 26-jarige automobiliste uit Kortrijk kreeg van de politierechter een boete van 960 euro en een rijverbod van 21 dagen omdat ze op 21 april in de Waregemstraat in Deerlijk met haar wagen tegen geparkeerde voertuigen belandde. Camille V. had meer dan 2 promille alcohol in het bloed en zag haar rijbewijs meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Na een etentje met vriendinnen in Wevelgem en een avondje uit in Kortrijk nam ze een taxi naar de woning van haar ouders tot ze besefte dat ze de afstandsbediening van de garagepoort in haar wagen in Kortrijk had laten liggen. Ze keerde dan maar terug en nam meteen haar eigen wagen om naar huis terug te keren. Foute beslissing. “Ik heb spijt en ben beschaamd”, klonk het.