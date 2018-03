Boek over bier en chocolade wint prijs 27 maart 2018

Een boek dat bier met chocolade verzoent, kreeg een cultuurprijs in Waregem. Auteurs van 'Bier & Chocolade' zijn bierliefhebber Geroen Vansteenbrugge (55) uit Waregem en bio-ingenieur Claudia Delbaere (32) uit Deerlijk. Er staan veertig combinaties in het boek, telkens met een selectie bieren uit elke Belgische provincie. Het boek kost 19,95 euro en is nog steeds te koop in de Standaard Boekhandel in de Stationsstraat, in Prik & Tik Schotte Drankcenter in de Bieststraat en bij chocolaterie Stijn Vanhoutte in de Brabantstraat in Waregem.





(LPS)