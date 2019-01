Bewoners ruiken gas, maar brandweer meet niks verdachts VHS

31 januari 2019

De brandweer rukte donderdag in de vooravond uit naar de Meerkoetstraat, een zijstraat van de Driesknoklaan in Deerlijk. Daar was alarm geslagen toen in een woning een gasgeur werd waargenomen. De ongeruste bewoners waren blij dat de brandweer arriveerde, maar de blussers konden met hun meettoestellen niks verdachts vaststellen. Er bleek ook niks mis met de gasvoorziening in de woning. Daarop besloot de brandweer dat de geur die de bewoners hadden geroken, in geen geval gevaar kon opleveren. Waar de geur precies vandaan kwam, is niet duidelijk. De tussenkomst van de blussers lokte wel wat nieuwsgierige blikken in de buurt.