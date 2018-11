Betrapt na diefstal elektrische fiets 08 november 2018

02u23 1

De politie van de zone Gavers heeft in de nacht van maandag op dinsdag twee verdachten uit Noord-Frankrijk opgepakt die zich verdacht gedroegen in de Sint-Pietersabdijstraat in Deerlijk. De patrouille die het duo in de gaten kreeg, ontdekte tijdens verdere controle dat uit een woning vlakbij een elektrische fiets was gestolen. De tweewieler werd wat verderop aangetroffen, ter hoogte van een wandelpad. De betrapte Fransen, die bekend zijn voor gelijkaardige diefstallen, konden geen zinnige uitleg geven voor hun nachtelijke aanwezigheid in de buurt. Ze werden meegenomen naar het commissariaat. Na verhoor mochten de twee weer beschikken, evenwel zonder hun wagen en smartphones die in beslag werden genomen. (VHS)