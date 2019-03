Bestuurder valt in slaap en knalt tegen geparkeerde oplegger: “Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad” Alexander Haezebrouck

02 maart 2019

21u19 0 Deerlijk Op de N36 in Deerlijk is een Renault zaterdagavond rond 19.50 uur tegen een geparkeerde oplegger geknald. De bestuurder uit Harelbeke raakte als bij wonder ongedeerd. “Ik moet in slaap gevallen zijn”, zegt de man.

“Ik was erg moe en was op de terugweg van een beurs”, vertelt de bestuurder. “Een collega had me afgezet op de carpoolparking in Deerlijk waar mijn auto stond. Onderweg naar daar had ik al geslapen in zijn auto.” De bestuurder reed van daaruit in de richting van Harelbeke naar huis, maar het liep vrijwel meteen mis. “Ik moet in slaap gevallen zijn. Ineens schoot ik wakker, ik wist niet wat er gebeurd was. Ik stapte uit en toen ik de schade zag, verwittigde ik de hulpdiensten. Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad.” Door het ongeval werd de N36 ter hoogte van de carpoolparking in de richting van Harelbeke een tijdlang afgesloten voor het verkeer tot de zwaar beschadigde auto getakeld was.