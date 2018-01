Bestelwagen zwiept over middenberm 22 januari 2018

Op de Vichtesteenweg (N36) in Deerlijk, ter hoogte van het op- en afrittencomplex, gebeurde zaterdagnamiddag een vrij zwaar ongeval. Een Volkswagen Transporter en een Chevrolet kwamen er met elkaar in botsing. De klap was zo hevig dat de bestelwagen over de verhoogde middenberm zwiepte en tot stilstand kwam op één van de rijvakken in de andere richting. Op de middenberm sneuvelde ook een verkeersbord. Beide voertuigen liepen zware schade op. Brokstukken en olie maakten het gevaarlijk op de rijweg. De brandweer zette een tankwagen in om de weg weer proper te maken. Tijdens de interventie was er behoorlijk wat verkeershinder. (VHS)