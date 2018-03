Bert Schelfhout is kandidaat-burgemeester 09 maart 2018

02u39 0 Deerlijk Bert Schelfhout wordt lijsttrekker van Open Vld Deerlijk voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat werd unaniem beslist tijdens de jongste bestuursvergadering.

Bert Schelfhout (33), getrouwd met Naïma Vande Walle en papa van Arthur (2 jaar) en Axelle (2 maanden), werkt halftijds in het Vlaams Parlement en is zaakvoerder van het bedrijf Wijnsafari. In 2013 werd hij verkozen als nationale jongerenvoorzitter van Open Vld.





Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 was hij voor het eerst lijsttrekker en hij behaalde het meeste aantal voorkeurstemmen (745) van alle oppositieleden.





"We gaan voor een Deerlijk 2.0", stelt Bert Schelfhout.





"De voorbije jaren werd er niet goed bestuurd door de CD&V. Zelfs voormalige gemeenteraadsleden van de meerderheid geven dat aan. Wij willen meer financiële stabiliteit, met meer investeringen en minder terugkerende vaste kosten. Of ik kandidaat-burgemeester ben? Ja, ik wil mijn verantwoordelijkheid opnemen. Het is belangrijker om te kijken welke bestuursploeg je kan vormen en welk project je kan realiseren. Pas later volgt de invulling van de functies."





(DRD)