Bert Moreels is nieuwe medepastoor 22 maart 2018

Bert Moreels werd door deken Marnix Vandenbulcke aangesteld als medepastoor binnen de pastorale eenheid De Wijngaard Deerlijk. Bert Moreels werd geboren op 8 september 1976 in Zwevegem. Hij groeide op in Otegem en werd er op 5 juli 2003 tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding stond Bert Moreels verschillende jaren op een parochie, later werd hij priester bij mensen met een beperking en zorgde hij ook voor bijstand van mensen, verblijvend in een woonzorgcentrum. In 2017 kwam Bert Moreels naar Deerlijk om er opnieuw de parochiepastoraal te leren kennen. Naast zijn taak van medepastoor zal Bert Moreels ook deel uitmaken van het pastoraal team samen met pastoor Marc Messiaen, Annie Depoortere, Stephan Putman, Nadine Vanpanteghem en Bart Vanwijnsberghe.





(DRD)