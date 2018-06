BeneFIETS ten voordele van Dieter De Cauderlierfonds 30 juni 2018

Samen met een groepje enthousiastelingen organiseert Phyline De Cauderlier zondag de tweede editie van het evenement 'BeneFIETS'. De opbrengst is ten voordele van het Dieter De Cauderlierfonds voor hersentumoren.

"Mijn broer Dieter had op 17 mei zijn 33ste verjaardag moeten vieren, maar is op 25 augustus 2017 in Kortrijk overleden aan de gevolgen van een hersentumor", verduidelijkt Phyline De Cauderlier. "Om Dieter te eren en lotgenoten betere kansen te kunnen bieden, hebben we een onderzoeksfonds in het leven geroepen ten voordele van het Leuvens Kankerinstituut (LKI). Met 1.067 fietsers en wandelaars en een opbrengst van 20.000 euro werd de eerste BeneFIETS in 2016, toen Dieter De Cauderlier nog leefde, een groot succes. Op zondag 1 juli start vanuit de kinderboerderij Bokkeslot de tweede editie. Ook dit keer kan er gewandeld worden: 5 kilometer met fotozoektocht of 15 kilometer. Ook de fietsers komen aan hun trekken. Er zijn drie tochten: 15, 35 en 70 kilometer. Daarnaast is iedereen welkom op ons sfeervol terras met livemuziek, pastabar, springkasteel...", aldus Phyline De Cauderlier. (DRD)