Bel&Bo is 'Great Place to Work' 22 maart 2018

Modeketen Bel&Bo is bij zijn tweede deelname in de Top 10 geëindigd van de wedstrijd Great Place to Work (GPTW) plaats.





Directie en werknemers zijn opgetogen over dit resultaat. De Belgische modeketen Bel&Bo telt momenteel 98 filialen in België. Op de hoofdzetel in Deerlijk werken 115 personeelsleden. In de 98 winkels zijn 480 medewerkers tewerkgesteld. "Ondanks die grote decentralisatie konden we op 80 procent responsgraad van de medewerk-erstevredenheid rekenen, wat getuigt van een grote betrokkenheid van onze medewerkers", stelt CEO Michel Delfosse.





"We zijn hen dan ook heel dankbaar voor deze erkenning, maar we blijven elke dag opnieuw streven naar het beste voor onze klanten en onze medewerkers."





