Begraafplaats Sint-Lodewijk krijgt opfrisbeurt, 25-tal urnes moeten wel verplaatst worden Joyce Mesdag

27 februari 2019

18u32 0

Vanaf deze week starten opfrissingswerken aan de begraafplaats van Sint-Lodewijk. Er komt een afscheidsruimte en er worden nieuwe urnenkelders voorzien. De begraafplaats krijgt een groenere aanblik. Voor de werken moeten de 25-tal urnes in het huidige columbarium verhuisd worden.

“Achteraan de begraafplaats komt er een overdekte afscheidsruimte”, zegt schepen Bert Schelfhout (Open Vld). “Dat was er tot nu nog niet, en daar is wel vraag naar. Dankzij die afscheidsruimte zullen mensen in het droge en uit de wind afscheid kunnen nemen van hun overleden geliefden.”

De hoofdpaden worden aangelegd in waterdoorlatende verharding. “De paden tussen de graven vergroenen we met grindgazon. We houden daarbij ook rekening met het onderhoud in de toekomst. We mogen bijvoorbeeld geen chemische onkruidverdelgers meer gebruiken. De graspaden zijn in dat opzicht een goeie oplossing omdat we die kunnen maaien. In heel wat andere gemeenten werd dit met succes toegepast. We zorgen voor bijkomende bomen en groen, zodat de grijze context plaats maakt voor een parkgevoel dat rust uitstraalt.”

De urnes in het bestaande columbarium zullen verhuisd worden, want de afscheidsruimte komt op de plaats van het huidige columbarium. “We hebben de concessiehouders, meestal de dichte familie, aangeschreven. Dat is geen evidente opgave, omdat er dikwijls familieleden in andere gemeenten wonen. We kregen voor het grootste deel van de 25-tal urnes al een antwoord van de familie. We hopen via de pers nog de familieleden voor de laatste 6 urnes te bereiken. Het is de bedoeling om een sereen herdenkingsmoment te voorzien bij de verhuis, zodat familieleden op een zachte manier kunnen wennen aan het idee dat hun geliefde nu elders op het kerkhof ligt.”

De werken kosten 290.000 euro en zullen als alles vlot verloopt anderhalve tot twee maanden in beslag nemen.