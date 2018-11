Automobilist op zoek naar wegpiraat 13 november 2018

Een jongeman uit Menen is via Facebook op zoek naar een wegpiraat die hem donderdag rond 20.30 uur van de weg heeft gereden op de E17 tussen Deerlijk en Kortrijk-Oost. Winston Lepere reed met zijn Seat in de richting van Kortrijk. "Plots daagde in mijn achteruitkijkspiegel een andere auto op die zeker 200 kilometer per uur reed", reageert Winston op Facebook. "Vermoedelijk ging ik volgens hem niet snel genoeg van de derde rijstrook naar rechts. Nadat hij mij gepasseerd was, kwam die wagen voor mij rijden en gooide alles dicht. Daardoor moest ik vol in de remmen, ging aan het tollen en belandde tegen de vangrail." Zijn auto liep zware schade op en moest getakeld worden. Wie meer info heeft over de andere wagen kan contact opnemen met de politie. (LSI)