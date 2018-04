Autodidact Marc Vanneste exposeert in d'Iefte 11 april 2018

Deze maand stelt kunstenaar Marc Vanneste, tijdens zijn actieve loopbaan eindredacteur bij Het Laatste Nieuws, zijn schilderwerk tentoon op de kunstmuur van het ontmoetingscentrum d'Iefte. "Toen mijn pensioen in zicht kwam, heb ik aangeknoopt met een 'zwak' uit mijn jeugdjaren, tekenen", verduidelijkt Marc Vanneste. "Gaandeweg begon ik mijn pentekeningen in te kleuren met waterverf. Mijn liefde voor aquarel was geboren. Af en toe waag ik me aan een ander medium zoals acryl, olieverf en pastel. Welke onderwerpen mijn voorkeur wegdragen? Dat kan van alles zijn: gebouwen, ruïnes, dieren, landschappen, zeldzame keren een gelaat. Als het me maar raakt."





"Een schilderopleiding in een kunstacademie heb ik niet genoten. Dat was niet mijn ding, want die is te schools, te veel gebonden aan opgelegde onderwerpen. Ik schafte me enkele handboeken over schildertechnieken aan en besloot mijn kans te wagen. Als autodidact heb ik beetje bij beetje mijn weg gevonden. Twee jaar geleden heb ik me ingeschreven in het kunstatelier van Geert Coucke. Geert is een bedreven kunstenaar met olieverf en liet me de mogelijkheden van deze verfstof ontdekken. En groot pluspunt, dat gebeurde niet volgens een schools opleidingsschema. Geert laat je een onderwerp kiezen, toont voor, corrigeert als het moet en stuurt bij met inspirerende tips." (DRD)