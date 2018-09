Auto knalt tegen wagens en nieuwbouwwoning 03 september 2018

02u33 0 Deerlijk Langs de Otegemse Steenweg in Deerlijk heeft een 43-jarige automobilist uit Otegem zaterdagnacht een ravage aangericht. Hij verloor de controle over het stuur van zijn VW Golf en belandde tegen twee geparkeerde wagens en een nieuwbouwwoning.

Iets over 3 uur reed I.S. met zijn VW Golf op weg naar zijn job van Otegem richting Deerlijk. Om een nog onduidelijke reden week hij plots naar rechts uit en kwam tegen twee geparkeerde voertuigen van gemeenteraadslid Bert Schelfhout (33) en zijn echtgenote Naïma Vande Walle terecht. Hun Kia was er het ergst aan toe. "Waarschijnlijk total loss", zegt Bert Schelfhout. "We hadden de wagen nog maar twee maanden geleden tweedehands gekocht. Dan is dit wel zuur." Het koppel werd uit hun slaap gerukt door een lang gepiep van banden en een klap. Na de botsing met de geparkeerde voertuigen kwam de VW Golf wat verderop tot stilstand in de hoek van een nieuwbouwwoning die nog verkocht moest worden. "Ik was op een vrijgezellenfeest toen ze mij opbelden dat ik best eens kwam kijken", vertelt de zaakvoerder van bouwbedrijf Smekens uit Sint-Baafs-Vijve, dat eigenaar is van de woning. "In de gevel is een groot gat geboord. Dat herstellen zal een pak geld, naar schatting wel 20.000 euro, kosten. En dan zal er sowieso kleurverschil te merken zijn. Dat wordt een moeilijke zaak om dat geld te recupereren. De automobilist had blijkbaar geen verzekering." De aanrijder zelf bleef ongedeerd. Hij legde een negatieve ademtest af. (LSI)