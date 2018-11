Aurèle Christiaens is 65 jaar muzikant 28 november 2018

De koninklijke fanfare Sint-Cecilia is 95 jaar jong. Het patroonsfeest met optocht, misviering, receptie en feestavond was een van de hoogtepunten.





Tijdens de huldiging werden verschillende leden en bestuursleden gehuldigd. Zo ook Aurèle Christiaens (78), die al 65 jaar muzikant is. "Ik werd op 13-jarige leeftijd trommelaar. Daarna speelde ik vele jaren trompet en nog later bugel. Ik was ook vele jaren verantwoordelijk voor de opvolging van de instrumenten." (DRD)