Appollon zegt het met poppies 27 april 2018

Sport- en dansclub Appollon brengt komende weekend met 'A Reason to Dance' een totaalspektakel in de evenementenhal van Deknudt Decora. Met dans- en bewegingsexpressie legt men de link naar afscheid, overleven aan het front en terug thuiskomen na de Groote Oorlog.





"Ruim 350 leden en medewerkers zijn paraat tijdens 'A Reason to Dance'," verduidelijkt voorzitter Rita Vanthournoudt. "De choreografieën refereren naar elementen die met oorlog te maken hebben, waarbij ook de zin van oorlog in vraag wordt gesteld. Is oorlog voorbij? Wat heeft het allemaal opgebracht? Relativeer problemen en doe dit met dans, dat is de werkelijke inzet van ons project."





De voorstellingen van 'A Reason to Dance' vinden plaats op zaterdag 28 april om 18.30 uur en zondag 29 april om 15 uur in de evenementenhal van Deknudt Decora, De Cassinastraat. (DRD)