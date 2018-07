Algemeen directeur Katlijn Copriau verlaat de gemeente 24 juli 2018

02u35 0 Deerlijk Katlijn Copriau, algemeen directeur (vroeger 'gemeentesecretaris) van de gemeente Deerlijk, zal deze functie niet langer uitoefenen. Ze verlaat immers Deerlijk en wordt algemeen directeur in Haaltert.

"Geen interne redenen noch politieke beslommeringen liggen aan de basis", verduidelijkt Katlijn Copriau. "Maar mijn echtgenoot kan ingaan op een interessante werkaanbieding, waardoor hij ongeveer één week per maand naar het buitenland moet vanaf volgend jaar. Om dit op te vangen, heb ik besloten werk dichterbij huis te zoeken. Ik heb ondertussen de reguliere examenprocedure doorlopen en kan ingaan op de functie van algemeen directeur in Haaltert. Uiteraard ben ik niet onmiddellijk weg. Ik blijf nog tot half januari 2019 in dienst in Deerlijk."





Dit betekent voor de gemeente Deerlijk dat er een nieuwe aanwervingsprocedure zal moeten gevoerd worden en dit zal gebeuren met een extern selectiekantoor.





Juriste

Katlijn Copriau, juriste van opleiding, is afkomstig van en woonachtig in de gemeente Herne (Vlaams-Brabant). Ze is gehuwd met Peter Joos en moeder van twee dochters, Elise en Emilia.





"Dit was voor mijzelf geen makkelijke beslissing vermits ik een heel goede samenwerking ervaarde met de verschillende diensten en we op korte tijd al veel samen konden aanpakken. Ongeacht wie mijn opvolger of opvolgster zal worden, een verrassend veelzijdige organisatie zal hem of haar ter beschikking staan", rondt Katlijn Copriau af.





