Afzuigbuis verhit 03 februari 2018

Bij de productievestiging van Groz-Beckert in de Kleine Tapuitstraat in Deerlijk raakte vrijdagavond rond halfzes een afzuigbuis verhit.





Daardoor vulde de productiehal zich met rook. De aanwezige werknemers moesten even hun werkstek verlaten. De brandweer snelde ter plaatse, maar de schade bleef beperkt. Groz-Beckert is de grootste leverancier ter wereld van onder meer industriële machinenaalden. (LSI)