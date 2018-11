Addax verhuist productie naar Deerlijk FIRMA BOUWT VANAF JANUARI 250 WAGENS PER JAAR OP NIEUWE BEDRIJFSSITE RIK DEVOS

21 november 2018

02u25 0 Deerlijk Addax Motors, de West-Vlaamse constructeur van volledig elektrische bestelwagens, verhuist zijn assemblagelijn van Genk naar de nieuwe bedrijfssite aan de Kleine Tapuitstraat in Deerlijk. Vanaf januari zullen er dagelijks drie wagens geproduceerd worden. Het bedrijf zoekt nog een tiental medewerkers.

Addax Motors werd opgestart in 2016 en is dus een vrij jong bedrijf. "De bedoeling was om kleine maar ecologische vrachtvoertuigen aan te bieden, een product waar een stijgende vraag naar is", verduidelijkt marketing coördinator Liesbeth Braem. "Die milieuvriendelijke bestelwagens werden aanvankelijk nog aangekocht en ingevoerd uit Frankrijk en Spanje. De kwaliteit was echter niet top en ook de after service liet te wensen over. Zo zijn we op de idee gekomen om zelf de elektrische voertuigen te produceren."





Op bestelling

Tot op heden werden alle wagens geassembleerd bij SML in Genk. Daar worden nu nog 2,5 elektrische wagens per week geproduceerd. "Wij zijn de enige producent van België van dergelijke elektrische bestelwagens. We produceren op bestelling en werken dus 'à la carte'. Elk model beschikt over een stevig chassis en een ruime cabine met panoramisch zicht. De rest van de opbouw gebeurt op maat van de klant. Met dergelijke wagens hebben we een stevige troef in handen op het vlak van mobiliteit in steden en gemeenten, industriële sites, bij koerierdiensten (postorderbedrijven) en pretparken."





Nieuwe medewekers

"De belangstelling voor dit soort handige en milieuvriendelijke voertuigen is bijzonder groot, niet alleen in België maar ook in het buitenland. We hebben al vaste distributeurs in vijf landen en willen graag nog uitbreiden. Nu produceren we nu bijna 3 wagens per week. Dat willen we opdrijven tot 5 per week. Volgend jaar willen we 250 elektrische bestelauto's bouwen. Tegen 2020 moeten dat er 500 zijn en we willen later nog doorgroeien. We zoeken nieuwe mensen om ons team te versterken voor functies als polyvalent operator assemblage, supervisor assemblage, assembly engineer, purchasing assistant en logistiek medewerker."





Addax Motors (in handen van de familie Carrette) had vroeger een hoofdzetel in Kuurne en nam begin mei zijn intrek in de nieuwe hoofdzetel aan de Kleine Tapuitstraatstraat, vlak naast het gemeentelijk afvalbakkenpark. Vijf bedrijven vinden er onderdak. Behalve Addax Motors zijn dat Westlease (goed voor meer dan 5.000 leasingwagens), Elexys (leverancier van elektriciteit en gas aan bedrijven), Cogenius (IT-diensten aan de energiesector) en European Commodities. Info: www.addaxmotors.com.