Actieve paasvakantie 30 maart 2018

02u35 0 Deerlijk Tijdens de komende paasvakantie pakt de gemeentelijke sportdienst weer met tal van sportkampen uit.

Voor verschillende themakampen zijn er nog plaatsen vrij. "Zo organiseert Oenanthe in de Gavers per leeftijdscategorie avontuurlijke spelletjes en sporten", stelt sportpromotor Annelies Borry.





"Tijdens een boerderijkamp in het Bokkeslot kan je kennismaken met de dieren, maar je steekt er ook de handen uit de mouwen. In manege Gavergoed leren de kinderen alles over het reilen en zeilen van het paard: voederen, verzorgen, borstelen... Beginnende ruiter of toch al wat ervaring? Iedereen komt in zijn of haar juiste niveaugroep terecht. In de sporthal kan men een taekwondo- en zelfverdedigingskamp volgen."





Info: Sportdienst, 056/77.73.19 of sport@deerlijk.be. (DRD)