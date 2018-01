Aannemer negeert werfcharter 02u29 1 Deerlijk In Kortrijk zijn schoolbuurten sinds 1 september 2016 een uur voor de eerste bel en 30 minuten na schooltijd verboden terrein voor zwaar werfverkeer.

Het charter dient om de kans op dodehoekongevallen te verkleinen. Maar het wordt niet altijd nageleefd. Zoals donderdagochtend in de Langemeersstraat, ter hoogte van het Guldensporencollege Groeninge, waar een vrachtwagen van Tuinen Silvere Vandeputte uit Deerlijk aan het laden en lossen was, op het voet- en fietspad. "Hij had er op dat uur niets te zoeken, volgens ons charter werftransport", laat schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) op Facebook weten. "En op zo'n manier parkeren is dwaas en onverantwoord, op elk moment van de dag. We spreken de aannemer hierover aan", aldus Weydts. Er waren eerder ook problemen aan de werf voor het nieuwe politiecommissariaat. Daar is aan oplossingen gewerkt. Zo kreeg de aannemer de opdracht om in de Minister de Taeyelaan waarschuwingsborden te zetten. Zodat wachtende vrachtwagens er niet meer op het fietspad staan. Ook het naleven van het werfcharter, dat in de De Taeyelaan enkele keren werd overtreden, wordt er nauwgezetter opgevolgd. (LPS)