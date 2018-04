Aanleg fietsersbrug zorgt voor hinder 18 april 2018

Deze week start op de gewestweg N36 ter hoogte van de Gaversstraat de tweede fase van de werken voor de bouw van de fietsersbrug. Die werken zullen voor zware verkeershinder zorgen. Het verkeer moet aan de Gaversstraat in beide richtingen de rijvakken richting Roeselare gebruiken. De richting van de E17 wordt ingenomen voor de opbouw van de fietsersbrug. Er is ook een omleiding voorzien voor de fietsers via de Europalaan en de Kortrijkse Heerweg. Als alles naar wens verloopt en zich geen vertragingen voordoen tijdens de werken, zal deze verkeerssituatie duren tot 13 juli. Tijdens de periode van de werken zal de N36 ook een weekend lang volledig gesloten zijn. (DRD)