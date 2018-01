6 procent te veel op tijdens 'Weekend zonder alcohol' 02u44 0

In Harelbeke en Deerlijk hadden 6 procent van de gecontroleerde automobilisten tijdens het 'Weekend zonder Alcohol' toch te veel gedronken. Dat blijkt uit de eerste resultaten. 141 automobilisten moesten in het zakje blazen, 8 van hen hadden te veel op. Twee chauffeurs bleken ook nog onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Er konden ook pv's voor niet-keuring, niet-inschrijving en inbreuken op het voorlopig rijbewijs opgemaakt worden. Onder meer langs de N36 in Deerlijk stond zaterdagavond een controlepost opgesteld. In de Kortrijkse en Menense regio bleken automobilisten flinker. Daar blies respectievelijk slechts 1,5 en 2,3 procent te veel op. (LSI)