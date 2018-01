50-jarige Bert beleeft onvergetelijke 'pre-safari' 24 januari 2018

02u35 0

Bert Vandebuerie, oud-groepsleider van Chiro Sellewie, de eerste jeugdconsulent van Deerlijk en een fervente fan van kinderboerderij Bokkeslot, zag onlangs Abraham. Het werd een vijftigste verjaardag die de joviale Deerlijknaar niet snel zal vergeten. Echtgenote Isabelle Vandevyvere en de kinderen Tilde, Siebe, Rune en Janne hadden alles tot in de puntjes voorbereid. Een feest met veel volk, gezellige drukte, hapjes, drankjes en... veel dieren. Het was Berts grote jeugddroom om een safari te maken door Afrika. Deze droom werd waarheid. Het avontuur startte met een 'safari' met stops in Kortrijk en Deerlijk. De eindhalte was kinderboerderij Bokkeslot.





Na een Afrikaanse act volgde de climax. Eerst nog een reisgids en een safari-informatieboekje en dan de officiële bevestiging dat de jarige Bert halfweg maart samen met vrouwlief Isabelle de 'big five' mag gaan aanschouwen in Zuid-Afrika.





(DRD)