4 rode brievenbussen worden geschrapt in Deerlijk Joyce Mesdag

21 januari 2019

15u58 0

Er verdwijnen vier rode brievenbussen in Deerlijk: die in de Kerkstraat, die in de Pladijsstraat, die in de Vinkenlaanen die in de Waregemstraat. De overige 9 blijven staan: de Hoogstraat, de Kapel Ter Rustestraat, de Kapelstraat, daar staan er twee, thv 198 en thv 5, de Pikkelstraat, het Stationsplein, de Vercruysse de Solartstraat, de Vichtesteenweg en de Waregemstraat.

Bpost bouwt in heel België het aantal brievenbussen af: er staan er op dit moment ongeveer 12.900 overal verspreid in Vlaanderen, en de bedoeling is om dat aantal naar minstens 10.000 te brengen. “De Belg stuurt steeds minder brieven en dat merkt bpost ook in het gebruik van de rode brievenbussen”, zegt Barbara Van Speybroeck, persverantwoordelijke bij bpost. “Tussen 2004 en vandaag is het aantal brieven in de rode brievenbussen met 60 procent gedaald. In diezelfde periode is het netwerk van rode brievenbussen echter nagenoeg onveranderd gebleven en nooit aangepast geweest aan de evolutie van het gedrag van de klanten. Dit heeft als gevolg dat bijna een kwart van de rode brievenbussen minder dan 6 brieven per dag ontvangt. Daarom heeft bpost beslist het netwerk geleidelijk aan aan te passen, met behoud van de huidige bereikbaarheid en dienstverlening voor de klanten. Dit betekent concreet dat - naast het huidige netwerk van postkantoren en postpunten dat onveranderd blijft - de klant binnen een straal van 500 meter in stedelijk gebied en 1.500 meter in landelijk gebied toegang zal hebben tot een rode brievenbus.”