27 raadsleden krijgen tablet, om papierverspilling tegen te gaan Joyce Mesdag

13 februari 2019

De gemeente Deerlijk investeert 26.300 euro voor de aankoop van laptops voor de raadsleden. “We kiezen voor toestellen die zowel als laptop en als tablet gebruikt kunnen worden”, zegt schepen Matthias Vanneste (Open Vld), die professioneel ook actief is in de IT-sector. Vorige legislatuur werd enkel een tablet voorzien voor de 21 gemeenteraadsleden, nu krijgen de 6 leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (wat vroeger min of meer de OCMW-raad was nvdr.) er ook één. “Als we als bestuur voor de raden zo weinig mogelijk papier willen gebruiken, zijn we verplicht om iedereen de mogelijkheid te geven om digitaal te werken.”