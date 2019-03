250 toeschouwers voor Marble Sounds in Uzien Joyce Mesdag

250 Toeschouwers zijn afgelopen zaterdag naar het optreden van Marble Sounds gaan kijken, het eerste concert in de nieuwe ontmoetingszaal Uzien in Deerlijk. “We hadden gehoopt op 200, dus we zijn zeker tevreden met dit aantal”, zegt Pieter Deknudt, een van de drijvende krachten achter Uzien. “Akkoord, dat is geen grote massa, maar we zijn een startende concertzaal en we moeten ons publiek nog wat ‘zoeken’. De aanwezigen waren ook allemaal enthousiast en dat is voor ons belangrijk. We hebben er goeie hoop op dat die er allemaal zullen bij zijn op 30 maart voor onze ‘Crazy Decennia Thé Dansant’, waarbij we elk half uur muziek draaien uit een ander decennium. We starten om 18.30 uur met de jaren ’30 en bouwen zo op.”