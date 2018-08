22-jarige knalt met BMW living binnen ENORME RAVAGE, HUIS ONBEWOONBAAR VERKLAARD ALEXANDER HAEZEBROUCK

27 augustus 2018

02u33 0 Deerlijk Een 22-jarige bestuurder uit Anzegem richtte iets voor twee zaterdagnacht een ravage aan in een woning in de Olekenbosstraat in Deerlijk. Na een aanrijding reed hij door de haag recht de woonkamer binnen. "De klap was enorm", vertelt slachtoffer Steven Debacker (47).

"We lagen allemaal in bed toen rond 15 voor 2 een hels kabaal weerklonk", vertelt Steven Debacker die er samen met zijn moeder (79) en vader (80) woont. "Een enorme knal werd gevolgd door de knal van glas dat kapot sprong. Meteen ben ik naar beneden gaan kijken. Toen ik in de keuken kwam zag ik niks omdat het één grote stofwolk was. Toen ik beter keek, zag ik een BMW in de woonkamer staan, de bestuurder was er blijkbaar in geslaagd om uit het wrak te kruipen want hij liep versuft rond in huis. 'Sorry sorry', zei hij: 'Ik heb het niet met opzet gedaan'". Daarna heb ik mijn ouders uit hun bed gehaald en de hulpdiensten verwittigd."





Aanrijding

De bestuurder van de BMW, M.J. (22) uit Anzegem was in de Olekenbosstraat onderweg in de richting van de E17 toen het in een bocht naar rechts mis ging. Hij kwam in aanrijding met een 59-jarige tegenligger, die in de gracht belandde. De man uit Deerlijk werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.





Véél te snel

M.J. was na de aanrijding de controle over zijn dure BMW verloren, reed door een haag een voortuin door om daarna een muurtje te rammen en uiteindelijk in de woning van Steven Debacker en zijn ouders terecht te komen. M.J. raakte net als de bewoners niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het huis te stutten, de woning werd onbewoonbaar verklaard.





"Het kan niet anders dan dat die kerel veel en veel te snel gereden heeft", vertellen bewoner Steven Debacker (47) en zijn broer Peter (44).





"Waar onze woning is, loopt de zone 70 net af naar zone 50, dan kan je over zo'n afstand toch normaal stoppen? We vragen ons ook af of hij gedronken had. Naar verluidt zou hij onderweg zijn geweest om een trui te gaan ophalen bij zijn zus."





Papa zwaar ziek

Hoe dan ook is de schade aan de woning enorm groot. "Dit huis is het levenswerk van onze ouders. Dat dit nu moet gebeuren op hun oude dag - papa is zwaar ziek - is verschrikkelijk. 29 jaar geleden reed ook al eens een vrachtwagen in onze gevel. Ook toen was de ravage groot, maar niets in vergelijking met nu."





Voorlopig kunnen Steven en zijn ouders terecht in de woning van Peter, ook in Deerlijk.