16 frikandellen op, maar geen wereldrecord voor Damon Maes 29 mei 2018

02u51 0

Het wereldrecord frikandellen eten blijft nog even in de tabellen staan. Damon Maes uit Vichte deed gisteren in frituur Don Diego in Deerlijk een poging om meer dan 19,5 frikandellen te eten in 15 minuten, maar kreeg er niet meer dan 16 binnen.





"Toen ik las dat iemand in Sint-Truiden het wereldrecord op 19,5 frikandellen in 15 minuten had vastgelegd, dacht ik meteen: 'ik kan dat ook'", zegt Damon. "Maar het is moeilijker dan gedacht. Ik ben een grote eter, maar dit is toch nog iets te veel. Echt chapeau voor de man die daar wel in geslaagd is." De eerste 10 frikandellen gingen nochtans vlotjes binnen, in minder dan de helft van de tijd. De 30-tal supporters moedigden Damon luid aan. 'Blijven eten, Damon' (wát een tip), 'Niet opgeven, als het gemakkelijk zou zijn, zou iedereen het doen', 'Komaan, er liggen er niet veel meer'. "Ik ken Damon niet persoonlijk", zegt Jonathan Goeminne uit Waregem. "Maar we hebben enkele gemeenschappelijke vrienden. Toen ik op Facebook zag dat hij deze poging zou doen, en er toch wel een aantal van mijn vrienden zouden komen supporteren, heb ik ook besloten te komen kijken. Maar ik heb er geen spijt hoor. Dit is een topavond!" Na afloop moest Damon zich toch een paar keer afzonderen achter het hoekje. Mocht hij de poging nog eens herhalen, haalt hij er best een gerechtsdeurwaarder bij. Want die was er gisteren niet, en mocht hij geslaagd zijn in zijn recordpoging, was die hoogstwaarschijnlijk toch niet officieel erkend geraakt. (JME)