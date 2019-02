15 dagen rijverbod en boete voor 176 km/u op E17 LSI

15 februari 2019

13u30

De Kortrijkse politierechter heeft vrijdag een automobilist veroordeeld tot een boete van 480 euro en een rijverbod van 15 dagen. Op 29 maart 2018 kon Michael V.R. met zijn wagen op de E17 in Deerlijk geflitst worden aan 176 km/u. Het was niet zijn eerste veroordeling voor snelheid want in mei 2017 liep hij al eens een veroordeling op omdat hij 82 km/u in een bebouwde kom had gereden. Vooraleer hij zijn rijbewijs zal kunnen terugkrijgen, zal V.R. moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven.