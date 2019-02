106 km/u in plaats van 50: “Gehaast omdat autobatterij bijna leeg was” LSI

01 februari 2019

12u25

Bron: LSI 0

Een te snelle automobilist is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 480 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Op 4 januari 2018 kon Jelle S. in de Pladijsstraat in Deerlijk aan een snelheid van 106 km/u geflitst worden. Op die plaats geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. “Gehaast omdat de autobatterij bijna leeg was”, klonk de uitleg van zijn advocaat. Op veel bijval van de politierechter kon dat niet rekenen. “Hij heeft van de bebouwde kom bijna een autostrade gemaakt”, klonk het streng.