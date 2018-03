100ste markt Lokaal 30 maart 2018

De indoormarkt Lokaal beleeft vanavond zijn 100ste markt in het marktgebouw aan de De Cassibastraat.





"We maken er een feestelijke editie van", stelt Karel Deknudt. "Voor deze jubileumeditie brengen we een groot aantal boeren en producenten bijeen. Hoeveslagerij Mandeldaele serveert worst met appelmoes en puree om ter plaatse te eten. In het kinderatelier maken kinderen een leuke placemat. In de bar, die voor de gelegenheid tot 22 uur openblijft, betaal je maar 1 euro voor een pintje."





Info: Karel Deknudt, 0472/36.68.32 en karel@lokaalmarkt.be. (DRD)