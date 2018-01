1.500 euro voor BeneFiets 24 januari 2018

02u36 0

De werkgroep feestelijkheden van de gemeente en het OCMW van Deerlijk hebben geld ingezameld voor het goede doel.





"De opbrengst gaat naar BeneFiets, een fiets- en wandelevenement dat werd georganiseerd om geld bijeen te krijgen voor het onderzoek naar hersentumoren", schepen Ann Accou. "BeneFiets werd destijds op het getouw gezet, omdat onze collega Dieter De Cauderlier met een hersentumor werd geconfronteerd. Dieter werkte bij de groendienst van de gemeente, was fietsfanaat in hart en nieren en supporter nummer één van Alberto Contador. Hij verloor in augustus vorig jaar de strijd tegen de vreselijke ziekte."De ouders van Dieter, Marc De Cauderlier en Anne-Mie Decavel, en zijn jongere zus Phyline mochten een cheque van 1.500 euro in ontvangst nemen.





Op zondag 1 juli staat een nieuwe editie van BeneFiets op het programma. (DRD)