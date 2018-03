1.500 biggen overleven stalbrand niet 21 maart 2018

Een hevige brand in een stal van voederbedrijf Vanhaecke in de Veemeersstraat in Deerlijk heeft gisterenmiddag rond 13 uur het leven gekost aan 1.500 biggen. Het waren werknemers van het vlakbij gelegen recyclagebedrijf Casier die het vuur en de rook eerst opmerkten. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit. Het aanpalende voederbedrijf kon gevrijwaard worden, net als twee andere stallen. Een deskundige van het parket moet de precieze oorzaak achterhalen, maar wellicht ligt een technisch defect aan de basis.





Door de hevige rookontwikkeling moest het treinverkeer op de lijn 89 tussen Kortrijk en Denderleeuw een vijftal minuten onderbroken worden. Hinder voor reizigers leverde dat niet op omdat op dat ogenblik geen treinen moesten passeren. Voeders Vanhaecke is een familiebedrijf met twee vestigingen in Wielsbeke en Deerlijk. In de vestiging in Deerlijk worden zowel varkens-, runder- als hobbyvoeders geproduceerd. Aan het voederbedrijf is een proefbedrijf met een capaciteit van 400 zeugen, 1.800 biggen en 5.000 vleesvarkens gekoppeld. (LSI)