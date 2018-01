"Welke klant wil er nu 1 km stappen met een taart?" HANDELAARS SMEKEN GEMEENTE OM STRENGERE PARKEERREGELS RIK DEVOS EN JOYCE MESDAG

02u36 0 Deerlijk "Túúrlijk verliezen we hier klanten door. Wie wil er nu met een taart 1 kilometer wandelen naar zijn geparkeerde auto?" Bruno Vandenbulcke van bakkerij 't Baguetje en de andere handelaars in het Deerlijkse centrum smeken de gemeente om strengere parkeerregels. Unizo vraagt alvast een blauwe zone. Het schepencollege neemt woensdag een beslissing.

Wie inkopen doet in het centrum van Deerlijk, waar parkeren gratis is, heeft het ongetwijfeld al gemerkt: een plaatsje vinden om de wagen vlak bij de winkel te zetten, is niet evident. Het gemeentebestuur wil daar iets aan doen en liet enkele maanden geleden een parkeerstudie uitvoeren. Middenstandsorganisatie Unizo, die al een hele tijd vragende partij is voor een 'écht parkeerbeleid', wil evenwel wat druk zetten bij het gemeentebestuur. Daarom dokterde het Unizo-bestuur een parkeerbeleidsplan uit dat het aan het gemeentebestuur overhandigde (zie kader).





Schepen van Mobiliteit Ann Accou (CD&V) bevestigt dat ze het advies van Unizo goed ontvangen heeft. "We hebben met de verkeerscommissie een voorstel voorbereid, onder meer op basis van de resultaten van de verkeersstudie én op basis van dit advies. Woensdag wordt dat voorstel besproken in het schepencollege. Tot het zover is, wil ik nog niets prijsgeven."





Opgeven

Unizo ziet in elk geval geen spoken. De handelaars in het centrum zijn de huidige situatie meer dan zat. "Mijn klanten foeteren vaak dat het weer héél lang heeft geduurd voor ze parking hebben gevonden of dat ze weer heel ver hun wagen hebben moeten zetten", zegt Heidi Rogé van krantenwinkel 't Bibke in de Hoogstraat. "Voor elke klant die wel die moeite doet, zijn er even goed die het opgeven. Een krant of een pakje sigaretten kan je ook gemakkelijk elders kopen." Heidi wordt bijgetreden door klante Monique Sioen. "Ik probeer zo vaak mogelijk mijn boodschappen in de gemeente zelf te doen, maar eenvoudig is het niet", zegt ze. "Het gebeurt dikwijls dat we hier klanten voorbij zien rijden op zoek naar een parkeerplaatsje", pikt Martine Verschuere van viswinkel 't Oesterke op het Kerkplein in. "Drie, zelfs vier keer passeren ze vruchteloos. En dan geven ze het op." Bruno Vandenbulcke van bakkerij 't Baguetje in de Hoogstraat bevestigt die trend. "Ik geloof zeker dat we hier klanten door verliezen. Wie ziet het nu zitten om met een taart 1 kilometer ver te wandelen?", vraagt Bruno zich af. In de Hoogstraat staat overigens wel een bordje met de aanduiding dat je er maximaal 15 minuten mag parkeren. Volgens de handelaars wordt daar evenwel niet of onvoldoende op gecontroleerd.