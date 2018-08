"We maken al 10 ton ijsblokjes per dag" DE IJSCENTRALE WERKT 7/7 OM VRAAG BIJ TE BENEN RIK DEVOS

03 augustus 2018

02u29 0 Deerlijk Door de hoge temperaturen is de vraag naar allerlei vormen van ijsblokjes erg groot, en dat merken ze bij De IJscentrale in Deerlijk. De productie draait er op volle toeren. "Voor ons mag het mooie weer nog lang duren", zegt zaakvoerder Thibaud Bekaert.

In deze tropische tijden vliegen niet alleen airco's en ventilatoren, ijsjes en (fris-)dranken de deur uit. Dat geldt ook voor ijsblokjes. "Sinds 16 weken draaien we 24 op 24 uur, 7 op 7 dagen", vertelt Thibaud Bekaert van De IJscentrale in de Nieuwenhovestraat. "We produceren momenteel zowat 10 ton per dag: ongeveer een derde ijsballen, schilferijs en ijsblokjes, onze grote specialiteit. In 1 kilo gaan ongeveer 23 ijsballetjes en 44 ijsblokjes. In vergelijking met vorig jaar is er minstens een verdubbeling. Toen werkten we ook constant door maar met veel minder ijsmachines."





Anderhalf miljoen kilo

"Ik ben nog altijd verdeler van hoogwaardige ijsmachines. Drie jaar geleden kreeg ik de vraag of ik ook zelf ijs kon aanleveren. In de garage van mijn woning, hier een beetje verderop, ben ik begonnen met één ijsmachientje. Al snel kwam er tweede bij. Verdere uitbreiding drong zich op. Enkele maanden later namen we onze intrek in dit bestaand bedrijfspand dat we helemaal aanpasten aan de behoeften van onze bedrijvigheid. Er zijn hier 6 mensen tewerkgesteld en we produceren ruim anderhalf miljoen kilo ijsblokjes per jaar."





Hygiëne

"We stellen vast dat de mensen nu veel meer ijs gebruiken. De ijsblokjes moeten niet meer geteld worden... Het mag ook iets kosten. Wij beschikken over een uniek product. Het water dat wij gebruiken, minstens 6.000 kubieke meter per jaar, voldoet aan de strengste filter-eisen. Wij zijn ook een IFS-bedrijf, wat staat voor International Food Standard, waarbij de allerstrengste hygiënenormen worden gehanteerd."We hebben een eigen labo waarin alles voortdurend wordt getest. Onze ijsballen, ijsblokjes en het crushed ice of schilferijs worden onder druk vervaardigd. Hiervoor gebruiken wij de ijsmachines van het Japanse merk Hoshizaki, dat in het wereldje gekend is voor zijn kwaliteitsijs. Het eindresultaat is glashelder en keihard ijs met een trage smeltcyclus."





De IJscentrale is gespecialiseerd in premium kwaliteit en werkt voor de meest gerenommeerde klanten in Europa. Dit zijn hoofdzakelijk de betere horecagrossiers die op hun beurt leveren aan de betere restaurants en bars. Alles wordt met diepvriescontainers ter plaatse geleverd. "Vergeet ook niet dat goed ijs het belangrijkste ingrediënt is van iedere cocktail of drink. Bartenders zullen dat enkel bevestigen. Je kan dus maar beter zorgen dat je het beste ijs gebruikt, want een verwaterd drankje smaakt naar niks", rondt Thibaud Bekaert af.