'Terre de Feu' sluit de zomervakantie af 31 augustus 2018

De Gezinsbond pakt op zaterdag 1 september met 'Terre de Feu' uit aan de lokalen van Chiro Joeki in de Cardijnlaan.





"We mikken met dit initiatief niet alleen op jonge gezinnen," verduidelijken de organisatoren. "Het grootse kampvuur met animatie is een ideale gelegenheid voor alle Deerlijknaren om in een aangename sfeer vele vrienden en kennissen terug te ontmoeten op het einde van de zomervakantie. We zorgen vanaf 16 uur voor kinderanimatie met een kinderdisco, peuterhoek, schminkstand en springkastelen. Dit jaar zijn ook een mega-buikglijbaan en een reuze sweeper van de partij."





"Aan onze gezellige loungehoek of in de bar serveren we gin tonic, cava, wijn, een streekbiertje en vele andere heerlijke (fris-)dranken. De hongerige magen kunnen worden gevuld met een lekkere barbecueworst aan het kraam van Willie's Hamburger. De toegang is gratis."





Info: Geert Huysentruyt, 056/71.14.98. (DRD)