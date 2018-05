'Surf's Up' in d'Iefte 16 mei 2018

02u32 0

Op initiatief van Jefi Deerlijk wordt in het ontmoetingscentrum d'Iefte op woensdag 16 mei om 14 uur de jeugdfilm 'Surf's Up' gedraaid voor kinderen van de tweede en derde kleuterklas.





De film is gebaseerd op de schokkende openbaring dat surfen eigenlijk door pinguïns werd uitgevonden. In deze film nemen de makers het publiek mee achter de schermen in de wereld van het WK surfen voor pinguïns. De toegang bedraagt 3 euro.





Info: 056/77.44.32 en jefi@deerlijk.be. (DRD)