"Stuur Mia zoveel mogelijk kaartjes" ROSA WIL ZUS MET SYNDROOM VAN DOWN OP 14 MAART VERRASSEN VALENTIJN DUMOULEIN

12 februari 2018

02u45 0 Deerlijk Rosa Demeyere uit Deerlijk en haar kleindochter Jana Deweer willen hun zus en tante Mia uit Emelgem op woensdag 14 maart verrassen met zoveel mogelijk verjaardagskaartjes. Dan viert ze haar zestigste verjaardag. Mia heeft het syndroom van Down en woont bij Rosa's zus Bea in. Samen met hen willen ze er een onvergetelijke dag van maken.

Dat mensen met het syndroom van Down tegenwoordig zestig jaar worden komt al iets vaker voor dan vroeger. "Maar het is ooit anders geweest en voor ons blijft het een belangrijke mijlpaal", vertellen Rosa en kleindochter Jana. "Ze verjaart op 14 maart en vier dagen later gaan we dat met een groot feest vieren, maar daarnaast willen we haar dit keer ook verrassen met zoveel mogelijk verjaardagskaartjes en -wensen. Ze kan wel op familie rekenen, maar een grote vriendenkring heeft ze niet en dan is het op zo'n dag natuurlijk extra leuk als andere mensen aan je denken.





Wie een kaartje wil sturen roepen we op dat de komende weken naar ons thuisadres in Deerlijk te doen. We zullen dan alle kaartjes groeperen en die op haar verjaardag aan haar bezorgen."





Het gezin Demeyere telde al vier zussen en twee broers toen Mia in 1958 als laatste geboren werd. Ze had als enige van de familie het syndroom van Down, maar ze werd gelukkig al van in het begin goed en met veel liefde omringd. "In onze jeugd hielpen we onze moeder met de zorg voor Mia", weet Rosa. "Dankzij de goede ontvangst bij de nonnetjes van Ninove kon ze indertijd ook tot haar acht jaar naar een gewone basisschool gaan. Daarna studeerde ze in Kortrijk en sinds haar 21ste kan ze terecht in het Regenboogspectrum, een arbeidsatelier van de groep Ubuntu, die zich ontfermt over mensen met een beperking. Daar verblijft en overnacht ze nu nog steeds vijf dagen in de week. Ze maakt er onder andere kaarsen en kaarten."





Lief karakter

In het weekend kan Mia terecht bij Rosa's zus Bea en haar man Rudy in Emelgem. "Ons moeder is 97 jaar geworden, maar tot aan haar dood woonde Mia nog thuis en hielp ze enorm veel in het huishouden. Toen woog ze door omstandigheden nog ruim honderd kilo, maar op vandaag weegt ze dankzij een goede begeleiding alweer 71 kilogram. Ik wil mijn zus en haar man via deze weg dan ook enorm bedanken voor alles wat ze voor Mia doen. Ze kan zich nog goed uitdrukken en slimmer dan de meeste mensen denken. Ze heeft een lief karakter, al beslist ze in één oogopslag of ze je graag heeft of niet. Maar zo kennen we haar en ze verdient het zeker nog een keer in de bloemetjes gezet te worden." Een bepaalde voorkeur voor kaartjes heeft Mia volgens haar zus niet. "Ze houdt wel enorm van Vlaamse (schlager)zangers, maakt graag breiwerkjes en speelt al eens graag spelletjes op de tablet."





Wie haar een kaartje wil schrijven, kan dat sturen naar de Waregemstraat 240, 8540 in Deerlijk ter attentie van Mia Demeyere.